Donald Trump, el nuevo presidente de EE. UU. y sus vínculos con el fútbol

Estados Unidos de América eligió ayer a su nuevo presidente, el empresario Donald Trump será el máximo mando de uno de los países más poderosos del mundo durante los próximos cuatro años. Los vínculos del hombre de 70 años con el deporte, especialmente con el fútbol, vienen ya desde tiempos remotos.

Cuando tenía tan solo 17 años, Donald Trump militaba en el New York Military Academy. El fútbol sí se le daba al norteamericano, por lo que sus compañeros aseguraron que era "mental y físicamente dotado" para triunfar. Deportes como el béisbol y fútbol americano también relucieron en la lista de sus prácticas comunes.

Los años pasaron, y ya amasando su fortuna actual, decidió invertir en el fútbol, y para ello quiso comprar un club muy conocido por nosotros. Se trata del Atlético Nacional de Colombia, por el cual Trump estuvo dispuesto a pagar 100 millones de dólares, sin embargo, la contrapropuesta no fue de su agrado.

"Nacional quiere 150 millones de dólares para vender el club. Para nosotros, la propuesta es inaceptable, tal vez piensan que somos estúpidos. Habíamos ofrecido 100 millones de dólares que era una oferta importante. No estamos dispuestos a ofrecer más y continuar con las negociaciones", fueron sus declaraciones recogidas por 'The New York Post'.

El año pasado, en el partido para definir al representante de la Concacaf, disputado entre las selecciones de México y Estados Unidos, TV Azteca se apoyó en un discurso de Donald Trump y su imagen para realizar un comercial en el cual el nuevo presidente de Estados Unidos advierte el miedo que le tienen a los aztecas. Es necesario aclarar que ello fue un montaje de un discurso sacado de contexto.

