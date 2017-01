Joanna Boloña se confesó con Depor: "Tengo más cuerpo que la Sharapova"

La Boloña, como es conocida popularmente en su programa El tamaño sí importa de Studio 92, respira fútbol desde 'chibolita'. Tanto, que Joanna sorprende por todo lo que sabe. De hecho, en 2014 publicó el libro Miss fútbol.No podíamos, entonces, dejar pasar la oportunidad de buscarla y conversar de su gran pasión, porque sabe de sistemas de juego, estilos y conoce a todos los cracks.

Eso sí, la 'colorada' también tiene calle y está lista para vacilar a la gente. Nada se le escapa. Y cuando le preguntamos por su parecido a la estrella rusa del tenis, Maria Sharapova, la Boloña respondió con chispa. Porque la rubia de 1,80 metros sabe. Aquí, con ustedes, Joannita…

Eres fanática del fútbol y el tenis, ¿con cuál te quedas?Para ver, fútbol, pero para jugar, tenis. Así paso mi día a día.

Te llamaban la 'Sharapova peruana', ¿te la creías?Me pusieron la 'Cholapova'. Hay que creérsela, por más que no le llegue ni a los talones (risas).

¿Qué tienes tú que no tiene la Sharapova?Tengo más cuerpo. La rusa está flaquita, pues (risas).

¿Aún juegas tus partiditos de tenis?Claro, pero las falditas ya no me entran (risas).

¿Te consideras una 'blanca' con calle?Tengo mi esquina, mi 'cayetano'. A veces parezco un 'chibolo' más.

¿La conoces en el baile?Obvio, seré 'colorada', pero le entro al 'dancing'.

Compartes la frase: 'buen bailarín, buen amante'.He tenido flacos que no bailaban, pero sí daban la talla.

¿De dónde nace tu pasión por el fútbol?Desde la final del Mundial Estados Unidos '94. Fue por culpa de Roberto Baggio, quien se falló un penal ante Brasil.

¿Te gustaba el '10' de Italia?Es 'churrísimo'. Por él me volví hincha de la selección italiana.

¿Qué es lo que más te enloquece del deporte rey?Los mundiales. Cada cuatros años, mi mundo se paraliza.

¿Tanto así?El Mundial del '94 fue como el primer enamorado que me rompió el corazón. Nunca lo olvidas.

¿Qué locuras has hecho en los mundiales?Coleccionaba todo: figuritas, revistas, camisetas y pegaba fotos de futbolistas en la pared.

¿Qué más?Me escapé de clases para escuchar un partido por radio. Me fui al baño, pero una profesora me descubrió y llamó a mi papá.

¿Te hacían 'roche' en el 'cole' porque te gustaba el fútbol?Mi colegio era de monjas, donde a todas las 'chibolas' les gustaba el ballet. Imagínate (risas).

Y en la universidad…Era diferente. Revolcaba a todos mis 'patas' en preguntas de fútbol y ganaba apuestas de partidos.

¿Qué tal tu paso en la 'tele'?Fue muy duro al principio. Es que yo sabía mucho de fútbol internacional, pero casi nada de fútbol peruano.

¿Y qué hacías?Todos los días leía diarios deportivos. ¿Puedes creer que no conocía a ningún 'pelotero' peruano?

Hay una frase: 'las mujeres solo ven las piernas de los futbolistas'. ¿Qué respondes cuándo te la dicen?Yo digo, ¿y qué? Las chicas también tenemos derecho a ganarnos con los 'churros' y cracks.

¿Tú también te ganas?Por ejemplo, siempre espero hasta el final de los partidos para ver el intercambio de camisetas.

¿Y tu 'flaco' no se molesta?Tengo todo el derecho de verle las piernas y los músculos a Vargas, Cristiano o 'Cuevita' ( risas).

¿Tu hombre preferido?Metería a tres futbolistas en un horno y sacaría solo a uno.

Arrancamos, ¿de cacharro? El italiano Francesco Totti.

¿Cuerpo?Me quedo con Gerard Piqué, porque viene con su 'piquetón'.

¿En personalidad?Sergio Ramos. Es todo un líder, 'machazo' y valiente para jugar.

¿Alguno más?El delantero Mario Gómez. Es tan 'papacito' que hice una locura por él.

Cuéntala…Aparecí en el aeropuerto con un cártel que decía "quiero que me hagas un hijo". Fue cuando vino a jugar con la Fiorentina contra la 'U' en 2014.

¿Te vio el 'Matador'?Claro, le pude regalar mi libro. Es recontra guapo, casi me muero.

Por lo que veo los prefieres 'blanquitos', no pasa nada con los de color serio…¿Quién dice? Hay negros muy guapos.

¿La 'Culebra' Carrillo está entre tus preferidos?André es mi 'causa' (risas). Inventaron que tuve un 'choque y fuga' con él, pero nada que ver.

Entonces, ¿por qué te vincularon con él?Sucede que lo entrevistaba mucho y la gente empezó a creer que pasaba algo entre los dos.

¿No pasó nada?Si hubiera pasado algo, André no me soltaba (risas).

¿Tendrías como novio a un futbolista?Sería recontra difícil.

¿Por qué?Ya los conozco, sé de qué pie cojean (risas).

¿Son infieles?Algunos. Les gusta llamar mucho la atención, son demasiado 'figuretis'.

¿Te parece atractivo algún jugador peruano?Definitivamente no. Nunca estaría con un futbolista peruano. Mucho 'chongo' (risas).

¿Crees que Perú logre buenos resultados en esta fecha doble de las Eliminatorias?Si conseguimos cuatro puntos en esta fecha doble, corro 'tolaca' por la avenida Javier Prado.

Si fueras Gareca, ¿llamas a los 'extranjeros' de peso?No, algunos ya están 'tíos'. Me parece bien que el DT tome sus propias decisiones.

Pero si tuvieras que elegir solo a dos…Lo traería a Carrillo y Ascues.

¿A Jefferson Farfán?Jefferson recién está volviendo a tener ritmo. No está para jugar un partido de Eliminatorias.

¿Crees que clasificamos al Mundial?No creo. La selección es como un enamorado malo. Me ilusiona, me hace creer, pero me engaña.

Por último, si hubieras sido futbolista, ¿en qué posición hubieras jugado?Sería '9' de área. Esos delanteros que meten goles y celebran como locos.

Por Miguel Rodriguez M.miguel.rodriguez@depor.pe

