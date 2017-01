Premier League: capitán del Bournemouth 'escaneó' a la juez de línea

George Friend, capitán del Bournemouth, estaba a punto de salir al campo de juego para disputar un nuevo partido de Premier League. Sin percatarse que lo estaban enfocando observó, durante varios segundos, a una asistente que pasaba frente a él.

La imagen del futbolista fue colocada en el Twitter de la cuenta TheFootballCommunity (@Footy_Community) con el mensaje "tendrá problemas cuando llegue a casa" y de inmediato generó los comentarios de sus seguidores.

He's going to be in trouble with the missus when he gets home… pic.twitter.com/MIeGFIvllH