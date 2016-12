Joey Barton hizo noticia esta semana tras unas polémicas declaraciones luego de que el Rangers le rescindiera el contrato. El jugador de 34 años llegó como agente libre en la presente temporada y apenas duró cuatro meses. Un video de YouTube muestra la burla que recibió de un comediante.

“El Rangers es un club fenomenal; el problema son los medios de comunicación”, indicó en un primer momento para luego dar la polémica declaración. “La prensa se creyó que yo era como Messi o Neymar, que podía tratarme como a ellos. Y no. Yo no soy así” resaltó muy molesto el ex Burnley en un programa de radio.

► 15 equipos que vivieron una época dorada y hoy son sombra de su pasado (FOTOS)

“Es lo que pasa si eres Joey Barton y juegas para un gran club como el Rangers: serás criticado si no juegas fantásticamente”, comentó Barton quien también jugó en el Liverpool y Manchester City. Declaraciones que fueron objeto de burla del comediante, Charlie Adam.

“El hombre está mentalmente mal de la cabeza”, dijo Adam en una de sus secuencias, “¡En serio!, lo he visto comer un pie de plástico”, agregó sobre el futbolista que sólo jugó ocho partidos con el Rangers, cuyas sanciones y mal comportamiento también fueron motivo para rescindirle el contrato.

► Emocionante: lágrimas por Chapecoense antes de la final de la Copa de Brasil

Please enable Javascript to watch this video

TAMBIÉN LEE…