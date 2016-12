Es el video más visto en YouTube en Bolivia en cuanto al fútbol se refiere. The Strongest disputaba la final del Torneo Apertura 2016 con Bolívar en el Hernando Siles de La Paz. Tras perder la opción al campeonato hace unos días, la ‘Academia’, como se le conoce al equipo celeste, tuvo la opción más clara en los primeros minutos, tal como puede verse en un video que se publicado en YouTube y es lo de lo más en Bolivia.

La jugada empieza de esta forma. El lateral izquierdo Baldomar lanza un pase largo hacia su compañero, en donde el portero Daniel Vaca hace una salida en falso y deja el camino libre para que el delantero del Bolívar avance, ceda a su compañero y defina.

Sin embargo, esto no fue así. El delantero tomó el balón, no controló bien de acuerdo a su aceleración, ni siquiera vio al delantero que tenía al costado y todo permitió que el defensa de The Strongest fuese un equipo para el cuadro ‘Tigre’ de Bolivia.

Luego, la historia es conocida en el fútbol boliviano. The Strongest se llevó el título del Torneo Apertura con goles de Pedrozo y Pablo Escobar. Celebra un equipo; el otro llora en estas fiestas.

