Champions League: lo que deberías saber sobre su famoso himno

Escrito por el británico Tony Britten en el año 1992 en base a una adaptación de “Zadok, the priest” de George Friedrich Händel, el himno de la UEFA Champions League se ha vuelto un sello característico del torneo de clubes más importante del mundo. Es por eso que grandes cantantes lo han interpretado en las finales a lo largo del tiempo.

Por ejemplo, nuestro compatriota Juan Diego Flores en la edición del 2010 en el Santiago Bernabéu o Andrea Bocelli en el estadio Olímpico de Roma en 2009 y el Giuseppe Meazza en 2016. Incluso, se han hecho versiones inéditas en matrimonios y activaciones en centros comerciales.

Muchos lo cantan (o intentan hacerlo) por la emoción que contagia la Champions League, pero la mayoría desconoce la letra. ¿Qué dice el himno? Pues exactamente esto:

Ce sont les meilleures équipes (Están los mejores equipos)

Es sind die allerbesten Mannschaften (Están los mejores equipos)

The main event (El gran evento)

Die Meister (Los maestros)

Die Besten (Los mejores)

Les grandes équipes (Los grandes equipos)

The champions (La Champions)

Une grande reunión (Una gran reunión)

Eine grosse sportliche Veranstaltung (Un gran evento deportivo)

The main event (El gran evento)

Die Meister (Los maestros)

Die Besten (Los mejores)

Les grandes équipes (Los grandes equipos)

The champions (La Champions)

Ils sont les meilleurs (Son los mejores)

Sie sind die Besten (Son los mejores)

These are the champions (Son los campeones)

Die Meister (Los maestros)

Die Besten (Los mejores)

Les grandes équipes (Los grandes equipos)

The champions (La Champions)

