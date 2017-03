El súper especial con los 'bravos' de la Lucha Libre

Ya salió el ReviDepor con los 'Reyes del Ring'. Si te consideras un verdadero fanático de la lucha libre, no te lo puedes perder. Para llevártelo, solo hace falta pagar dos soles más tu cupón, que viene con tu diario Depor.



En la revista podrás ganarte con datos 'caletas' de las estrellas del cuadrílatero de todos los tiempos. No solo de las figuras que sigues semana a semana, sino también de las grandes leyendas de la compañía más importante del mundo.



Sin embargo, eso no es todo. Además de toda la información del ReviDepor, también te podrás ganar con un alucinante póster hecho solo para coleccionistas. Así que ya sabes, si quieres saber más sobre la lucha libre, no te pierdas esta gran oportunidad.





