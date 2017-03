Facebook: la nueva televisión que varias ligas han iniciado con su difusión en el mundo

El mundo cambia minuto a minuto sin que nos demos cuenta. La tecnología, tan revolucionaria, modifica nuestros estilos de vida. Por ello, el abanderado de estos tiempos es Facebook.



Hace más de 80 años se creía que nada superaría a la cercanía que generaba la radio, pero hoy esta red social sobrepasa los límites, como lo hizo la televisión a colores con nuestros abuelos.



La ‘huacha’ de Cueva, el golazo de Paolo, la proyección de Miguel Trauco. Hoy todo está al alcance en las redes sociales, y quizá, en un futuro cercano, estas ya no solo pasen repeticiones: es hora de las transmisiones en vivo. Facebook ha logrado acuerdos televisivos con algunas de las principales ligas del mundo. Pese a los millones de usuarios aún no se genera dinero, pero es solo cuestión de tiempo para hallar la manera (anuncios publicitarios, pago por cantidad de personas conectadas, etc.).



Esto apunta a que veremos el fútbol desde la computadora o el celular –o tu smart TV, para más comodidad– sin tener que pagar por una empresa de cable como ahora, que te resignas a verlo por Roja Directa. Adaptarse o morir.

