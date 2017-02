Facebook: el video viral de un hincha de Universitario de Deportes tras la eliminación de Libertadores

La derrota duele en Copa Libertadores. En sí, todos los que juegan en este certamen internacional saben que esto puede formar parte de la competición; no obstante, lo que pasó con Universitario de Deportes fue sinónimo de humillación en su propia casa. La derrota ante Capiatá generó todo tipo de comentarios y Facebook se convirtió en 'tierra de nadie'.

Sin embargo, un hincha llamado Raúl no quiso dejar pasar la oportunidad para emitir su opinión a través de las redes sociales. Se armó de valor y, en caliente, dijo todo su sentir tras la terrible presentación de su equipo en el Monumental.

"Lo de hoy (ayer) en el campo de juego no fue Universitario. Estoy convencido que los once que salieron al campo estuvieron en otra cosa, menos concentrados en el partido más importante. Al pasar a la siguiente fase el club iba a conseguir mucho dinero que serviría para pagar esta plantilla cara que César Vento y la directiva consiguieron para dar pelea en la Copa Libertadores. Estos once que salieron a la cancha dieron vergüenza", fue una parte del joven Raúl a través de Facebook.

"Capiatá demostró que es un equipo con mucha garra. Garra que nunca tuvo el equipo que lo pregona como lo es el club Universitario de Deportes", añade el hincha de los merengues en su cuenta de Facebook.

