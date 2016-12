Instagram: Copa América generó 185 millones de interacciones

Tras el fenómeno del Mundial Brasil 2014, en el que Instagram se convirtió en uno de los sitios favoritos de los hinchas de todo el mundo, la Copa América siguió con esa tendencia. Durante el campeonato en Chile entre el 9 de junio y el 4 de julio, se registraron 185 millones de interacciones fueron generadas por más de 30 millones de personas en Instagram.

El anfitrión y ganador de la Copa América, Chile, fue una de las estrellas de Instagram al estar entre los países más comentados en la final. Además, los emojis de la bandera chilena se llevaron el primer puesto en el ranking de emojis de banderas más usados.

Neymar, el futbolista más popular en Instagram, fue también el jugador más ‘instagrameado’ del torneo, seguido por Messi y James. Neymar publicó cuatro de las cinco fotos más populares en Instagram durante la Copa América, incluyendo la imagen donde anunció que se retiraba del campeonato. Sin embargo, Gary Medel, Claudio Bravo y Eduardo Vargas también obtuvieron una gran repercusión con sus fotografías con la Copa.

Como se esperaba, el partido más popular en Instagram de Copa América fue la final entre Chile y Argentina, pero es interesante ver que los partidos de Colombia ocupan tres de los cinco partidos más comentados: Brasil vs. Colombia, Argentina vs. Colombia y Colombia vs. Venezuela.

Los jugadores más populares en Instagram

1. Neymar

2. Lionel Messi

3. James Rodríguez

4. Willian

5. David Luiz

6. Danilo

7. Robinho

8. Thiago Silva

9. Gary Medel

10. Alexis Sánchez

Las fotos más populares de Instagram:

1. Neymarjr



2. Neymarjr



3. Neymarjr



4. Neymarjr



5. Jamesrodriguez10



Los partidos más populares en Instagram:

1. Chile vs. Argentina – 4 de julio

2. Brasil vs. Colombia – 17 de junio

3. Argentina vs. Colombia – 26 de junio

4. Brasil vs. Perú – 14 de junio

5. Colombia vs. Venezuela – 14 de junio

Los hashtags más usados:

1. #copaamerica

2. #copaamerica2015

3. #chile

4. #neymar

5. #messi

6. #colombia

7. #argentina

8. #fútbol

9. #copaamericachile2015

10. #chile2015

Los emojis más utilizados:

Los emoji-bandera más utilizados:

1. Chile

2. Colombia

3. Brasil

4. México

5. Argentina

EL DATO: Instagram cuenta con más de 300 millones de usuarios que publican un promedio de 70 millones de fotos a diario.