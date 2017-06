Nadie puede discutir la grandeza de Gianluigi Buffon, no solo por lo que demuestra en el campo de juego, si no también por sus acciones fuera de él. El día de hoy, el defensor alemán Philipp Lahm le dijo adiós al fútbol y el arquero, que lo enfrentó muchas veces, no podía dejar pasar la ocasión para mandarle un mensaje que es viral en redes.

La cuenta de Twitter del Bayern Munich, compartió el video en el que 'Gi Gi' le envía un saludo a Lahm y le envía sus mejores deseos en esta nueva etapa de su vida.

"Querido Philipp. Después de ganar todos lo trofeos en tu carrera, has decidido parar. Me gustaría decirte que ha sido un gran honor jugar contra ti. Has sido un jugador muy determinado y también muy limpio. Mucha suerte en el fútbol o cualquier cosa en la que te dediques en tu vida futura", le dijo Buffon a Philipp en el vídeo que circula de forma viral en las redes.

La última vez que ambos se reunieron en un campo de juego fue en la Champions League 2015-16, de 16, donde Lahm y el Bayern fueron eliminados por Buffon y su Juventus.