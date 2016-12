WWE: 17 canciones que puedes encontrar sobre esta empresa en Spotify

The Game | Motorhead (Triple H)

Triple H vive alejado de los cuadriláteros y dedica su tiempo en impulsar a los nuevos talentos que se encuentran en las canteras de la WWE, NXT. Su último combate oficial fue en Wrestlemania 31, frente a Sting.

Live in Fear | Mark Crozer (Bray Wyatt)

Bray Wyatt es uno de los luchadores con las mejores proyecciones para ser la imagen de la WWE. En el evento de este domingo 19, se enfrentará a Roman Reigns en un esperado combate que promete ser el mejor de toda la velada.

Sexy Boy | Shawn Michaels

Shawn Michaels también es otro luchador retirado. Sin embargo, su recuerdo sigue vigente porque era uno de los peleadores más técnicos que pisó el ring. Se coronó campeón de la empresa hasta en 4 oportunidades.

The time is now | John Cena

Cena es el actual campeón de los Estados Unidos. Para Battleground de este domingo, se enfrentará a otro luchador con buenas proyecciones como lo es Kevin Owens.

The second coming | Seth Rollins

Seth Rollins tendrá la difícil tarea de defender este domingo su cinturón de campeón cuando se vea con Brock Lesnar. Es el monarca de la empresa desde el 29 de marzo de este año.

Next Big Thing | Brock Lesnar

Como ya se mencionó, Lesnar será el rival de Seth Rollins en Battleground. La ‘Bestia’ viene de lesionar a Kane y ya amenazó que se quedará con el cinturón sea cual sea el precio.

Wreck | Mankind

Mankind era una de las tantas personalidades que tuvo Mick Foley en el ring. Este luchador también está retirado, pero utilizada con frecuencia sus redes sociales para comunicarse con sus fanáticos.

On the Edge | Edge

Edge dejó el ring en 2011 por una fractura que sufrió en el cuello. A lo largo de su carrera, conquistó hasta 31 campeonatos, incluido el título de campeón de la WWE.

Are You Ready? | Dx

A finales de los 90s, Triple H y Shawn Michaels fundaron D-Generation X, uno de los grupos más rudos que estuvo por la WWE. Otros luchadores que también pasaron por las filas de este conjunto fueron X-Pac, Road Dogg, Chyna, Billy Gunn, etc.

Hitman | Bret Hart

Bret Hart también es considerado como uno de los peleadores más técnicos que pasó por la WWE. Actualmente, sigue trabajando para esta empresa en calidad de leyenda y también como entrenador. Se retiró oficialmente en 2000

Unstable | Ultimate Warrior

Ultimate Warrior volvió a la WWE el año pasado y fue incluido en el Paseo de la Fama. Lamentablemente, falleció a los días de haber regresado, a causa de un infarto.

Electrifying | The Rock

La prensa deportiva de Estados Unidos viene especulando que la WWE estaría preparando el retiro de The Rock para el próximo año. Hasta que esa situación se resuelva, el peleador continúa rodando distintas películas en Hollywood. La última fue ‘Terremoto’, la cual se estrenó en mayo de este año.

Special Op | The Shield

Uno de los últimos grandes equipos que se formó en la WWE fue The Shield. Este violento y técnico conjunto estuvo integrado por Dean Ambrose, Roman Reigns y Seth Rollins.

Rest In Peace | The Undertaker

The Undertaker estaría regresando este domingo a la empresa, pero todavía no está confirmada su presencia. En caso volver, tendría una pelea con Brock Lesnar, Bray Wyatt o Sting.

Flight of the Valkyries | Daniel Bryan

Las lesiones han generado que Daniel Bryan este alejado, temporalmente, del ring. Sigue vinculado a la empresa como agente internacional, promocionando la marca en diferentes países.

Some Bodies Gonna Get It | Mark Henry

Mark Henry volvió este año a la empresa. Ahora, el ‘Hombre Más Poderoso del Mundo’ hace pareja con el equipo, The Prime Time Players.

Stone Cold

Stone Cold estaría regresando al ring el próximo año, para un combate dentro en Wrestlemania 32. De darse esta pelea, la ‘Serpiente Cascabel’ se despediría definitivamente de los cuadriláteros.