Equipo de Inglaterra encuentra una ingeniosa manera para marcar en tiros libres

El Nottingham Forest es un equipo bastante conocido en toda Inglaterra, pese a que no se encuentra en la Premier League. Deambulando en la Championship, segunda división de ese país, los hinchas del fútbol no han dejado de sorprenderse ante un golazo de tiro libre que marcó el equipo tras una jugada preparada y que ha podido verse en YouTube.



En posiciones cerca del descenso, Nottingham Forest le ganó 1-0 al Bristol City precisamente con ese gol que se vuelto tendencia en la Isla Británica. Tres jugadores se pararon frente al balón, uno delante de la pelota para que el arquero y la barrera no tengan visibilidad y así no se enteren de lo que se encontraban preparando. Fue así que empezó todo.



El jugador delante tocó la pelota e inmediatamente el mejor perfilado la paró, levantó y marcó un golazo para el festejo de todos los hinchas del Nottingham Forest. Después de ello, una gran cantidad de hinchas no dudaron en subirlo a la plataforma de YouTube.



Nottingham Forest se encuentra a cinco puntos de irse a la Tercera División de Inglaterra. Blackburn Rovers, otro tradicional equipo, parece estar condenado.



