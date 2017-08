Neymar al PSG en YouTube: hinchas culés publicaron video quemando su camiseta.

Para algunos puede tratarse del nuevo Figo, para otros simplemente un mercenario que simplemente se fue del Barcelona a cambio de dinero. Neymar argumenta a su entorno más entorno, de acuerdo a medios europeos, que se fue el club a cambio de poder ganar un Balón de Oro. Quiere a todos sus compañeros, pero nunca lo hará al lado de la figura de Leo Messi. Por eso, la misión Champions League y el hecho del liderazgo en el PSG permitirían que el brasileño pueda destacar en otra liga. Sin embargo, como puede verse en YouTube, los hinchas no entienden de razones y publicaron un video para más peculiar.



Como LeBron James cuando se fue a Miami Heat o la de Gonzalo Higuaín Napoli, los fanáticos quemaron la camiseta del jugador del Barcelona. De hecho, puede ser algo que se reprueba en imágenes, pero se ha convertido en un tema de moda cuando un jugador cambia de club. En imágenes puede verse como ponen su camiseta en un asador y la prenden con fuego.



La Liga de Fútbol Profesional (LFP) de Francia pidió este jueves a su homóloga española que no bloquee el traspaso de Neymar y acepte el pago de 222 millones de euros por la cláusula de rescisión del hasta ahora jugador del FC Barcelona.



"La LFP está sorprendida y no entiende el rechazo de LaLiga de simplemente aceptar el pago", indicó la entidad en un comunicado, en el que solicita al organismo español "atenerse al reglamento de la FIFA y a sus atribuciones".



La Liga francesa destacó en su nota que apoya al París Saint-Germain (PSG) y desea la llegada del internacional francés al campeonato galo.



"Los servicios jurídicos del LFP están a disposición del París Saint-Germain para que el contrato de Neymar sea homologado cuanto antes", concluyó la institución.



Su reacción se produce después de que, tal y como ya anunció estos días el presidente de Laliga, Javier Tebas, la patronal de los clubes españoles rechazara hoy la cantidad pactada en el contrato del brasileño, y que de momento le impide fichar por el club parisino.



