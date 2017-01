Uno ve el video una y otra vez, y no puede creerlo. Son cosas que pasan en el fútbol, pero probablemente a nadie se le ocurriría festejar de esa forma cuando el balón se encuentra en juego. Y muchos menos cuando se encuentra a un par de metros del arco. Todo lo podemos ver en YouTube.



En la Tercera División de Turquía se vio el insólito ‘blooper’. En un penal sancionado en contra del Gazaiantep BB, el portero hizo bien su trabajo adivinando el cobro del jugador rival. Sin embargo, no esperaba que el venir su compañero sucedería lo peor.



Al abrazarse los dos, el balón entró en el arco, por lo que se produjo uno de los actos más insólitos en el fútbol. El video ha sido compartido por varios medios en YouTube.



