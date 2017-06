En el mundo del YouTube, se pueden encontrar sus mejores jugadas como cuando entrenaba con ‘La Masía’ del Barcelona. No obstante, ahora lo hace en Japón y ha causado en revuelo en Cataluña porque un jugador que pudo seguir en la cantera podría debutar profesionalmente tan solo con 15 años en el Tokyo FC. Takefusa Kubo podría disputar sus primeros minutos este miércoles con el primer equipo del cuadro japonés ante el Hokkaido Consadole Sapporo. Así lo asegura la prensa de su país, en lo que sería uno de los debuts más esperados, puesto que se trata de una de las grandes esperanzas futbolísticas de Japón.



‘Take’ debutaría con tan solo 15 años, una circunstancia que no ha cogido por sorpresa en el país asiática, dado que el futbolista siempre ha quemado etapas con una velocidad vertiginosa. Es más: el mediapunta ha sido seleccionado para disputar el Mundial Sub 20 con Japón del 20 del próximo mes al 7 de junio. Una competición en la que el Barcelona contará con tres representantes: los coreanos Lee y Paik, y el uruguayo Santiago Bueno.



Tres representantes que habrían podido ser cuatro si Take Kubo no hubiera tenido que marcharse del Barza por culpa de la sanción de la FIFA. En todo esto tiempo, el club azulgrana ha mantenido contacto con la familia del futbolista nipón y sigue con atención su evolución en la liga japonesa. ¿Volverá al Camp Nou? Tan solo conformarse ahora que un día lo fue.



El joven delantero también ha visitado a sus excompañeros en la Ciudad Deportiva en alguna ocasión. El debut de este joven es uno de los temas más comentados en los últimos días.



