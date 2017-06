El Mundial de 1974 lo ganó Alemania en el marcador, pero fue la Holanda de Johan Cruyff la que ganó por goleada en la memoria de los aficionados al fútbol. Y entre muchas cosas, por genialidades como estas que regalaba el delantero holandés, un revolucionario del balompié.



Johan Cruyff: mira los 10 mejores goles de la leyenda del fútbol (VIDEO)

Y hoy se cumplen 43 años del regate a Jan Olsson, un defensor sueco que no pudo hacer nada ante el subliminal regate de Cruyff, en el Holanda-Suecia jugado en Dortmund que acabó 0-0 por el Mundial 1974.

Cruyff se pasa la pelota por detrás de la pierna izquierda con un suave toque con el pie derecho y, con el camino libre, lanza el centro. El tema es que todo eso lo hizo en fracciones de segundos.



El propio Olsson, tras la muerte del crack holandés, envió una carta al diario al diario 'The Times' en homenaje a Cruyff en la que escribió: "Él me dio el momento del que me siento más orgulloso de toda mi carrera, mi momento de historia. Le dio a la gente una razón, pasados tantos años, de recordar mi nombre. He visto ese partido incontables veces y aún me río. No tuve ninguna oportunidad de llegar al balón. Él era el mejor del mundo, tan rápido, tan listo... ¿cómo se supone que debería pararle? Era incluso demasiado rápido para darle una patada".

Johan Cruyff falleció el 24 de marzo apenas del año pasado, a la edad de 68 años víctima de un cáncer de pulmón. Pero lo que hizo, más allá de los regates, ha quedado para toda la vida, pues como jugador y entrenador revolucionario, transformó por completo la forma de ver, sentir y jugar el fútbol.