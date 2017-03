El fútbol trae de todo tipo de acciones que no pasan desapercibidas en el mundo del YouTube. Desde un golazo de la media cancha hasta un blooper de un portero. Esta vez la jugada más viral no es ninguna de los dos ejemplos, sino una reacción de un arquero tras un gol que le marcaron, tras un penal que había fallado el jugador del equipo contrario.



► De locos: Ivan Perisic fue amonestado tontamente por no conocer esta regla [VIDEO]



Sobre el video no hay más datos en YouTube, solo que el portero se llama Jordan Carey, es inglés y que el partido es perteneciente a una liga del fútbol de ese país. De ahí, además de que el video fue publicado en varios portales ingleses y del mundo.



La reacción no es para menos. El golero golpea dos veces su cabeza con el palo izquierdo del arco al ver que su valla fue batida tras que los jugadores rivales fueron más rápidos que sus compañeros para empujar el balón sobre el arco. Un gol para más curioso en YouTube.



Si quieres ver más jugadas de este tipo, te sugerimos seguir este enlace.



Para verlo una y otra vez: un espectacular golazo desde la media cancha que será el mejor del Sub 17

LEE TAMBIÉN: