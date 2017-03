No parece arquero profesional o al menos tuvo una tarde para el olvido. Se llama Ali Vural, tiene 26 años, es su primera temporada en el Sivasspor, pero si tapa así, probablemente no siga más en el equipo. En un video subido a YouTube, puede verse como el golero se equivoca en dos goles: uno peor que el otro. Y en verdad, el primero puede perdonarse, pero el ¿el segundo? Totalmente imperdonable si eres hincha del equipo.



► Sobran palabras: cuando piensas que lo has visto todo, aparece este 'blooper' [VIDEO]



Minuto 26 del partido. La pelota va por el mediocampo, era para despejar la pelota pen el campo del Sivasspor, pero Viral no logra hacerlo, pifia el balón y el Banahene aprovecha para marcar el gol del empate en ese entonces. ‘Blooper’ y todo normal ahí. Todos los arqueros se equivocan en un partido y quizás la presión haya un gran factor en el gol.



Sin embargo, lo segundo es para verlo una y otra vez. Minuto 72 del partido. Sanliurfaspor controlaba el balón por la banda derecha. La tenía Karaderiz y al ver a Vural salido de su arco, le pega de manera suave desde un lado para que la pelota termine entrando a la red. Gol para los locales, le volteaban le partido al Sivasspor y solo se podía encontrar un culpable: Vural. Es más, si puedes ver la jugada de nuevo en YouTube, no puedes encontrar razón.



Sivasspor marcha en el segundo lugar de la tabla de posiciones con 43 unidades, a siete del Yeni Malatyaspor. Todo esto es válido por la Segunda División de Turquía.



