Se llama Guillermo De Amores, aunque de amores con sus hinchas podría no tener nada tras el ‘blooper’ que causó la derrota de su equipo en el fútbol de Uruguay, Con 22 años, el portero charrúa ha dado la vuelta al mundo en el YouTube tras un grosero error que cometió en el segundo tiempo. ¿Tú qué opinas? ¿Es para tanto o es grosero?



Minuto 85 del partido. Llega un remate del Cerro de Uruguay, Amores no logra contener el disparo, pese a que el tiro no es muy difícil de controlar. Se trataba de un disparo al medio para atraparla con las manos, pero en vez de eso, el golero no calculó bien y la pelota se fue al lado izquierdo de su arco. En ese momento, comenzó la fatalidad para el Liverpool.



Al chocar el balón en el palo, Amores fue inmediatamente en busca del balón y logró sacarlo de la raya, aunque en el tumulto con jugadores rivales como de su equipo, su compañero Platero marcó un autogol para mal de todos los hinchas de Liverpool.



Cerro se encuentra como líder del torneo uruguayo con 13 unidades en cinco partidos disputados, mientras que Liverpool está con 3 puntos. El video no deja de ser visto en YouTube por parte de los uruguayos. Y, ¿por qué? El empate de Cerro podía hacer al Defensor Sporting como puntero indiscutible del campeonato.



