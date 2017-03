No culpes a la lluvia, culpa al barro producido desde el césped de juego. Eso debería estar diciéndose Lucas Moura cada vez que mira su jugada en YouTube en un partido por la Copa de Francia ante el Niort. El partido era una victoria segura para el PSG, pero el gol no estaba asegurado para el delantero brasileño, quien vio cómo no pudo marcar en el duelo.



Minutos final del primer tiempo, los franceses ganaban con gol de Javier Pastore y todo estaba presto a que Lucas Moura pusiera el segundo. El arquero estaba fuera de su arco, no había defensa para despejar el balón y el brasileña – en la banda derecha- le pegó de fuera pensando que el gol estaba cantado. El barro no quiso que sea así para su lamento.



Ya para el segundo tiempo, Edinson Cavani puso el segundo para el cuadro de Unai Emery con lo que clasificaron a los cuartos de final del torneo. A una semana del partido contra el Barcelona por el duelo de vuelta de octavos de final, todos andaban preocupados por si algún jugador terminaba lesionaba. Al final, el barro fue el hecho más anecdótico.



PSG enfrenta el sábado al Nancy por la Ligue 1 como último partido al duelo contra el equipo de Luis Enrique, técnico que ya aseguró que no seguirá la próxima temporada. Todo hace indicar que los franceses están en cuartos de la Champions League.



