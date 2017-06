Lamentablemente, el racismo sigue siendo un tema latente tanto en el fútbol como el mundo. La última víctima ha sido Benatia, quien hasta la fecha no sabe a su agresor. Después del empate entre la Juventus con el Torino en el clásico de Turín, el defensor fue entrevistado por la televisión italiana para recoger sus declaraciones sobre el momento del cuadro de Allegri, así de las aspiraciones con la Serie A y la Champions League. No obstante, como vemos en YouTube, la agresión fue más allá al punto que Benatia pide explicaciones.



Después del empate con goles de Higuaín (Juventus) y Ljacic (Torino), Benatia, que había sido titular en todo el encuentro, aceptó la mini entrevista con el medio de ese país. En ese momento, puede leerse que le dice “moro de…” a lo que el jugador pide explicaciones. “¿Quién dijo eso”, fue lo que repite varias veces el ex Bayern Munich.



Los presentadores del programa no saben qué hacer. Ellos argumentan que las palabras llegaron desde el estadio, aunque lo más probable es que haya venido del set de la televisión. Sin saber que hacer exactamente, los periodistas le dan las gracias y terminan con la transmisión en vivo, que puede verse en el portal de YouTube.



Juventus enfrenta el martes al Mónaco por el partido de vuelta de las semifinales de la Champions League. Lo más probable es que Benatia lo vea desde la banca de suplentes.



