Hay jugadores que tratan de ocultar su fanatismo por el club de los cuales son hinchas y otros como Brian Sarmiento gritan al cielo su fervor por una sola camiseta. El exGarcilaso hincha por Newell’s Old Boys pese a que nunca vistió esa camiseta en paso como profesional. Brian ha jugado en Argentina, Brasil y Perú, pero jamás ha podido hacerlo en la ciudad que lo vio nacer. Pese a ello, el volante fue al clásico de Rosario y se metió entre los hinchas para celebrar con todos. El video se ha convertido en viral en YouTube.



Lo curioso es que Brian Sarmiento estuvo en dos clásicos en Argentina. El primero fue en la victoria (1-0) de Banfield sobre Lanús y luego en la derrota de Newell’s Old Boys con Rosario Central. En el clásico en el estadio Marcelo Bielsa, Formica marcó para la ‘Lepra’, mientras que para el equipo de Paolo Montero lo hicieron Carrizo, Marco Rubén y Herrera.



Brian Sarmiento no conoce de grises como lo muestra en las redes sociales, en videos y en historias de Instagram. El pasado domingo aprovechó para ir a ver al club del cual es hincha. Y su presencia en el Coliseo Marcelo Bielsa también provocó un furor inesperado: el volante del Taladro estuvo alentando a Newell's, con la indumentaria rojinegra y un gorro a tono. En la fecha de los clásicos, Sarmiento dio la nota en dos canchas. En una como jugador, y en la otra como un hincha más. Un imperdible.



Banfield visita el jueves a Atlético Tucumán por una nueva fecha más del Torneo Argentino. Brian Sarmiento y compañía marchan en el quinto lugar de la tabla de posiciones.



Así, Martin Demichelis se despidió en conferencia de prensa. (Málaga CF)