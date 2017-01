El video de YouTube fue grabado en un partido de la Football League One, que equivale a ser la Tercera División de Inglaterra. En la reproducción puede verse como el portero se equivoca en una salida con las manos, mientras que el árbitro del encuentro no convalida un gol totalmente válido al creer que le habían hecho una falta al golero del respectivo equipo.



► IMPUNIDAD TOTAL: el desleal pelotazo de Cristiano Ronaldo a Vitolo que no recibió sanción.



Todo esto sucedió en un encuentro entre el Charlton y el Milwall, el tradicional rival en la liga inglesa del West Ham United, equipo que podría perder a Dimitri Payet en los próximos días si es que insiste con su decisión de cambiar de equipo.



¿Qué fue lo que pasó en esta jugada? El árbitro creyó que el golero fue obstruido por el rival, al verlo muy de cerca, hecho que no ocurrió, puesto que fue el mismo golero quien no conectó su saque largo en busca de lo era un contragolpe.



Este video es uno de los más vistos en el fin de semana en lo que vienen a ser videos de YouTube en cuanto al fútbol. ¿Qué otro peculiar has visto en los últimos días?



LEE TAMBIÉN: