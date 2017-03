Pasa en la cancha, pasa en las redes sociales. En tiempo en donde cada vez hay más cercanía entre los jugadores con sus fanáticos, Iker Casillas y Marc Bartra hicieron una transmisión en vivo en Instagram en donde comenzaron a responder las preguntas del público y también am lanzarse unas bromas entre ellos. La transmisión ha llegado a YouTube y las risas no paran entre españoles como hinchas de estos dos jugadores. ¿Qué fue lo qué paso?



Primero llegó la burla de Iker Casillas hacia el central. En un momento de la conversación de los, el ex Real Madrid le recordó el golazo de Gareth Bale que lo dejó en ridículo en la final de la Copa del Rey. “Marc, ¿has visto eso? ¿Has pillado a día de hoy a Bale? Detrás de ti. ¡Bale!”, le señaló el golero español a su compatriota durante el partido.



Sin embargo, Bartra no se quedó callado. El exdefensa culé espero que terminara la transmisión para luego usar su cuenta de Twitter y burlarse de la leyenda del arco del fútbol español. ¿Cómo así? Bartra le recordó el gol que le marcó en aquel partido.



España se enfrenta a Israel este viernes por la quinta jornada de la clasificación para el Mundial de Rusia 2018. Bartra y Casillas están condenados a estar en la banco. Igual eso no quita la compenetración de ambos jugadores y el compromiso que tienen con su Selección.



