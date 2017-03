Hay jugadores que probablemente no quieran salir de casa después de cometer un ‘blooper’ que haya perjudicado a su Selección Nacional. Sin embargo, cuando uno comete dos, la vergüenza ajena debe ser mucho más grande. El partido era sumamente difícil, el lugar en la tabla de posiciones en las Eliminatorias Rusia 2018 es sombrío, así como los ‘bloopers’ que cometió Andrey Gorbunov en un video que se ha masificado dentro de YouTube.



Bielorrusia enfrentaba a Suecia en la ciudad de Solna por la quinta fecha del Grupo A de las Eliminatorias europeas, en un grupo que también integran Francia, Bulgaria, Holanda y Luxemburgo. El partido – desde un inicio – estaba cantado para la aspiración de la visita, pero dos errores gravitantes permitieron que los bielorrusos se fueran goleados en su viaje.



Los horrores llegaron en el segundo y tercer tanto de los suecos. Primero a Andrey Gorbunov – el golero de Bielorrusia y que tapa para el Atromitos – se le escapó el balón entre las piernas tras un tibio disparo de Forsberg y posteriormente Marcus Berg le ganó en un centro en su área, algo increíble para un portero de 1.85 metros de estatura que alzó las manos.



Las Eliminatorias no solo muestran resúmenes YouTube, también acciones como estas. Bielorrusia fue goleada y se encuentra con dos unidades en cinco fechas, mientras que Suecia está en el segundo lugar detrás de la líder Francia. Holanda parece que se quedará nuevamente fuera del Mundial al solo tener siete unidades.



