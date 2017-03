Pudo ser un golazo de tiro libre, pero fue peor si hablamos en cuanto se puede ver perjudicado un rival. En un partido, el tanto puede significar el rechazo u mal estado de los compañeros que ven cómo su arco es batida, pero peor debe ser que un panal de abejas te ataca tras un disparo al palo. Todo puede verse en un video subido a YouTube.



► Arquero dejó en ridículo a delantero, pero al instante cometió 'blooper' para gol del equipo contrario



En un duelo válido por el Federal C de Argentina, entre los equipos de Colón de Colonia Caroya y el Atlético Carlos Paz, el arquero Agustín Centini, de Colón, tuvo que retirarse del campo tras un ataque de un panal de abejas que despertó en medio del partido. ¿La razón? La pelota chocó en el palo, precisamente dónde se encontraban los insectos.



En el video de YouTube, puede verse cómo el arquero se retira al medio del campo, se quita la camiseta y espera la ayuda correspondiente para no terminar infectado u hinchado a causa de las picaduras de abejas. El hecho es bastante curioso.



Finalmente, y para bien del arquero, todo no pasó más allá de la anécdota. Eso sí, Agustín Centini debe estar pensando que mejor habría sido que el tiro haya sido gol.



