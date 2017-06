Ver para creer. No todos los jugadores pueden tener esa precisión cuando se cobra de esa forma. Hasta el propio Cristiano Ronaldo no lo hace en la actualidad en el Real Madrid. Si antes era cobrador preciso, ahora rara vez marca goles a través de esa vía. Incluso sus disparos chocan en la barrera y así logra marcar en ocasiones en La Liga Santander como Champions League. No obstante, pese a los resultados, siempre hay jugadores que tratan de imitarlo en el mundo. ¿El último? El cubano Karel Espino que ya es viral en YouTube.



Minuto 34 del partido válido por el Premundial Sub17 de la Concacaf. Cuba se enfrentaba a Estados y el marcador se encontraba uno a uno. En ese momento, la selección cubana iba a cobrar un tiro libre desde el mediocampo. El jugador se perfiló, se alistó y probablemente ejecutó uno de los peores disparos que hemos visto en el 2017.



La pelota se fue fuera de la cancha y rumbo hacia una de las tribunas. En el encuentro había pocos asistentes y Karel Espino solo se retiró a su lugar en la defensa. No había más que hacer. Fue más un despeje que una falta. ¿Y acaso pensaba que iba a ser gol?



El Premundial se llevó a cabo en Panamá y los clasificados fueron México, Estados Unidos, Costa Rica y Honduras.



