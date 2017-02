¿Quién no recuerda a Brian Sarmiento? Aquel volante que llegó a Cusco para jugar en Real Garcilaso y que pudo vestir la camiseta de Universitario. Llegado hace dos años al Perú, y en la primera temporada de Mariano Soso como técnico, el volante argentino de 1.66 metros de altura lució un buen fútbol - puede verse en YouTube - a base de regates, buenos disparos a distancia y, sobre todo, asistencia a sus compañeros. En ese entonces a su compatriota Danilo Carando.



Ahora, en Banfield desde la temporada, Brian Sarmiento se ha convertido en noticia en Argentina por un peculiar baile que realizó con su compañero Thomas Rodríguez. Como puede verse en el video publicado en YouTube, el mediocampista hace paso un poco extraños para demostrar que le encanta la cumbia villera, así como otros jugadores también lo han hecho, como es el caso de Carlos Tevez, hoy en China.



El fútbol argentino ya fue confirmado que inicia el 3 de marzo para bien de todos los equipos de ese país, así como todos sus jugadores. Brian Sarmiento es uno de ellos. Banfield sigue en su pretemporada y por no evita que cause gracia el video colgado en YouTube.



Brian Sarmiento es dirigido por Julio César Falcioni, aquel técnico histórico del ‘Taladro’ que realizó una gran campaña años atrás en Copa Libertadores con Daniel Bilos.



