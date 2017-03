Daniel Alves no solo sorprende por sus proyecciones en la banda derecha, también lo hace en los entrenamientos de la Juventus, aunque no se trate solo de fútbol. El brasileño – como si se trata de ir hacia el balón – se “proyectó” cuando vio a un reportero haciendo su “en vivo” para el canal oficial del cuadro de Turín. El video fue publicado en YouTube y ha causado la gracia de todos los fanáticos al exBarcelona como los que son usuarios continuos de virales.



El momento fue así. El periodista se encontraba frente a la cámara, de pronto lo observó el lateral derecho a varios metros detrás de él. En ese preciso instante, el jugador bajó un poco su postura, camino despacio y saltó encima del portero, quien se sorprendió totalmente al punto de lanzar un grito frente a las cámaras, lo cual fue grabado para su publicación.



“Casi me matas de un susto, me iba a dar un paro cardiaco”, comentó el italiano cuando fue sorprendido por Daniel Alves en el video que ha sido publicado por varios canales en YouTube. No siendo convocado por Tite para la Selección de Brasil, el lateral se concentra para el cuadro italiano para una fecha de la Serie A como los cuartos de final de la Champions League.



El ex jugador del Sevilla como del Barza ha marcado un gol con el equipo que radica en la zona de Piamonte. Juventus se enfila para un nuevo Scudetto, ¿podrá ser la Champions?



