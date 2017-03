Paolo Guerrero desata la locura de Perú con sus goles, así como la del Flamengo. En su momento era criticado por toda la ‘Torcida’ y ahora es alabado por todos ellos quienes dudaban de su calidad goleadora en el equipo. Ahora el delantero es mirado como uno de los grandes valores de su equipo y así como estalló su hinchada – en YouTube – tras uno de sus mejores goles de la carrera de quien antes era conocido como ‘Depredador’.



► Apiádense de Trauco: las duras críticas y el bajo puntaje que le pusieron en Brasil



Últimos minutos de la final con Fluminense. El clásico rival ya acariciaba la Copa, aunque no contaron con la definición del atacante de la Selección Peruana. Paolo vio un hueco entre la carrera y colocó de forma majestuosa para marcar de tiro libre y hacer estalla a todo un estadio, así como los peruanos que veían el partido a través de la señal de GolTV.



Era el séptimo en el año de Guerrero, todos se encuentran en videos en YouTube, aunque eso no bastara para que el Flamengo se lleve el título. En la ronda de penales, los compañeros de Paolo no estuvieron tan fino como él y Diego, y al final el ‘Flu’ se llevó el campeonato.



Sin embargo, eso no quita los minutos vividos por la ‘Torcida’, quien gritó a todo furor el gol de nuestro delantero. Paolo sigue dando la vuelta en Sudamérica por su gol y, además, su gol es de los más visto dentro de las redes. YouTube, obviamente, es una de ellas.



Estas fueron las mejores acciones de Cueva en partido del Sao Paulo. (YouTube)

