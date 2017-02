El fútbol también permite el reencuentro de familiares, sobre todo cuando se trata de hermanos con presente distintos. Paul Pogba es catalogado como un próximo Balón de Oro, mientras que su hermano Florentin destaca por ser un lateral izquierdo bastante competitivo en el Saint Etienne. Después de meses, la Europa League ha permitido que vuelvan verse en un emotivo saludo que se ha vuelto viral en YouTube.



► Paul Pogba vs. Florentin Pogba: hermanos que han sido rivales en un campo de fútbol



Antes de salir al césped, Paul Pogba y Florentin se abrazaron en medio de todos los jugadores del Manchester United como Saint Etienne y segundos después, ambos jugadores caminaron por el césped de Old Trafford en una imagen bastante emotiva. Este deporte no solo te permite conocer nuevas personas, también volver a otros.



El partido entre los ‘Red Devils’ es válido por los 32avos de final de la Europa League, mientras que el duelo de vuelta se encuentra programado para el próximo miércoles en Francia. ¿Cuál será el destino del Manchester United en este torneo? Estamos por verlo.



Manchester United no pierde hace cuatro partidos, misma cantidad de juegos en donde no ha recibido un solo gol. Mourinho le ha puesto ‘el bus’ a su equipo y han comenzado a llegar algunos elogios al sistema del United en estas semanas.



