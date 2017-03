Leonardo Ulloa habla de catarsis antes de que se fuera Claudio Ranieri y después de que se lo haya dimitido en su cargo. Sin embargo, sus declaraciones no parecen haber sido las más apropiadas en su diálogo con la prensa internacional. En un video colgado de YouTube, el delantero argentino – quien confesó que tuvo problemas con el técnico italiano en medio de la crisis del Leicester City en la Premier League – indicó que “las cosas funcionaron desde la salida de Claudio”. El jugador no miente, pero ha creado polémica en Inglaterra.



► ¿Un guiño a su futuro equipo? Dybala eligió al rival que quiere en la final de Champions League



“No podíamos seguir en la misma situación. Era lo mejor para todos. Perdíamos nosotros, perdía Claudio, perdía el club. Bueno, se fue Claudio y las cosas empezaron a funcionar de vuelta. Ahora hay que intentar no mirar hacia atrás y tampoco hacia adelante. Que las cosas sigan fluyendo para intentar hacer lo mejor posible. El sistema sigue siendo el mismo”, declaró el delantero, quien fue clave en algunos goles para el título en la temporada pasada.



Leonardo Ulloa fue mandado esta temporada a la Sub23 del Leicester City, debido a un mal rendimiento en el campo de juego. Se especula que las razones de ese bajón fue que Claudio Ranieri no permitió que se marche a otro club en esta temporada. El argentino ha marcado apenas un gol en 12 encuentros, el cual puede verse en YouTube.



Leicester City visita este fin de semana al West Ham United por la vigésimo octava fecha de la Premier League. Los ‘Foxes’ se encuentran con tres puntos de ventaja sobre el Hull City, el equipo marcha en puesto 18 de la liga inglesa. Necesitan seguir sumando a tres.



Di María le marcó dos golazos al Barcelona en la Champions League. (Getty / ESPN)

LEE TAMBIÉN: