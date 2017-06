Se le ha criticado mucho a Paul Pogba en la última temporada. Se dice que no ha sido el volante de la Juventus en el Manchester United y que no justifica ser el jugador más caro de la historia en el fútbol. Manchester United clasificó a la Champions League después de ganar la Europa League y en la Premier no se diferenciaron mucho pese a las contrataciones. Pogba no jugó como un crack, pero sí deleita a fanáticos con jugadas que luego se publican en YouTube.



En la victoria de Francia sobre Inglaterra en el último amistoso internacional, Pogba se lució con una jugada de balón que se ha convertido en viral. Tras un despeje de un defensa inglés, la pelota llega hacia el mediocampo en donde Pogba la bajó de la forma más sutil. Como si no hubiese nada de dificultad a la hora de controlar la pelota para él.



Con goles de Umtiti, Sibidé y Dembélé, Francia derrotó a Inglaterra, quienes descontaron en dos oportunidades a través de Harry Kane. Pogba estuvo los 90 minutos en el campo de juego y fue de gran ayuda también en la marca, puesto que el cuadro de Deschamps sufrió la baja de Varane a los 47 minutos. El defensa del Real Madrid fue expulsado con roja directa.



Pogba ahora tendrá vacaciones y luego volverá a concentrarse con el Manchester United para realizar la gira por Estados Unidos.



