Se llama Owen Falconis, no es mayor de edad, es de nacionalidad uruguaya y su nombre ya recorre por todo el mundo – y de YouTube - tras su golazo de media cancha en el Sudamericano Sub 17. Con apenas 16 años, y pese a la derrota de su selección en la categoría frente al combinado Colombia, este joven delantero se erige como una de las promesas de su país y del fútbol mundial. Con este golazo, hemos visto solo el inicio.



Perteneciente a las canteras de Defensor Sporting, y mirado desde los 12 años como una de los mayores prospectos de su país, Falconis marcó un gol para ponerlo en un marco, pese al resultado adverso de su equipo en un partido realizado en la ciudad de Rancagua.



Como podemos ver en el video subido a YouTube, Falconis vio al portero Kevin Mier Robles salido de su arco y decidió rematar desde esa distancia. ¿El resultado? Un golazo que ha sido reproducido en todos los portales del mundo y que probablemente entre en una nominación, más no en la lista final del Puskas. ¿Y por qué no? Es un disparo con mucha calidad.



En el partido entre ambas selecciones, Colombia se llevó el triunfo (3-1) con goles de Peñaloza, Barreto y Campaz. En la tabla de posiciones, los charrúas han sufrido dos derrotas, aunque los lujos de Falconis han podido ser vistos por todos los ojeadores que hay en Chile.



