Atención, las imágenes podrían herir susceptibilidades. Jackson Martínez publicó un video en sus redes sociales, que ya es viral en YouTube, en el que muestra cómo quedó su pie, luego de una nueva operación en el tobillo izquierdo.

El delantero colombiano, quien juega en el Guangzhou Evergrande de la Superliga China, se sometió a una nueva cirugía para intentar ponerle fin a un lesión que arrastra desde hace dos años.



Tras la intervención y pese a que tendrá que esperar un tiempo más para poder volver a mostrar su mejor nivel, el delantero no se mostró apenado, todo lo contrario, dejó un emotivo mensaje en el que se muestra más fuerte que nunca.

"En las situaciones difíciles, no te quejes, da gracias a Dios y no te detengas, continúa perseverando, continúa luchando, no te quedes mirando lo de otros y disfruta lo muy poco o lo mucho que tienes, vive con la realidad de que todo pasa. Quieres conocer la felicidad no temporal?-Solo En Dios la podrás encontrar", escribió Martínez en su cuenta de Instagram.