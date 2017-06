Brian Sarmiento es conocido por su habilidad con el balón, así como - en los últimos meses - su video bailando cumbia con un compañero de juego en Banfield. Habitualmente titular en el esquema de Julio César Falcioni, el mediocampista es el hilo conductor del ‘Taladro’, así un gran asistidor para las aspiraciones del equipo en el Torneo Argentino. Sin embargo, en la última fecha, el argentino se convirtió en villano y cometió un insólito error que se ha convertido en viral en YouTube. Errar el penal es tan solo una anécdota.



Minuto 19 del partido entre Banfield y Tigre. El ‘Taladro’ llevaba la ventaja la ventaja con un gol de Nicolás Bertolo, con pasado en River Plate y Boca Juniors, en el primer tiempo. Luego llegó el disparo por la vía de los doce pases, Sarmiento se paró frente al balón y le pegó de ‘Panenka’ para engañar al árbitro. En ese caso, la idea funcionó, pero la ejecución no. El disparo terminó chocando en el palo y el balón no entrando en la línea de gol. No obstante, lo peor estaba por pasar para la ira de su técnico.



Cuando el arquero se encontraba vencido, Sarmiento prosiguió la jugada y marcó de cabeza, olvidándose que el ejecutor no puede volver el balón dos veces seguidas. Si el arquero la hubiese tapado, el tanto hubiese sido válido. Empero, como la pelota no tocó en el rival, Sarmiento no debía tocarla y tenía que esperar que un compañero lo hiciera.



Para mal del exGarcilaso, un compañero le reclamó, pues sí estaba enterado de las reglas. Sarmiento – al parecer por las revoluciones – no lo estaba. El video de YouTube ya tiene miles de vista en Argentina como en otros países.



