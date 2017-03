El fútbol trae todo tipo de cosas que se encuentran en YouTube. Ahora nos ha mostrado un hecho insólito que podría convertirse en viral o que alguno podría hacer en las escuelas y hasta los entrenamientos de cada equipo. En el empate (1-1) entre el Manchester City con Liverpool, Roberto Firmino falló un increíble mano a mano, pero ahí todo bien. Todos los jugadores erran oportunidades, pero en ninguna tu compañero celebra porque no marcas.



► Tablas entre Guardiola y Klopp: Manchester City y Liverpool igualaron 1-1 por Premier League



Minuto 82 del partido en el Etihad Stadium. Milner había marcado para los ‘Reds’, mientras que Sergio Agüero lo había hecho para los ‘Citizens’. Guardiola y Kloop habían hablado en medio del partido en una muestra de que ambos entrenadores tienen una buena relación tras su paso en la Bundesliga. Sin embargo, ¿cuál habrá sido la reacción de Pep tras el gol fallado por su delantero brasileño? De hecho que se habrá tocado la cabeza.



Cuando llegó un centro de la banda izquierda, Roberto Firmino no conectó bien, aunque no lo creyó así Adam Lallana. Habitual a meter goles, el delantero inglés creyó que Firmino había marcado y por eso se arrodilló en el campo de juego para festejar – lo que él creía – era el gol de la ventaja para el Liverpool frente al Manchester City. Todo fue furor en YouTube.



Manchester City se encuentra en el tercer lugar de la tabla de posiciones con 57 unidades, mientras que Liverpool está cuarto con 56. La tabla está peleada.



Todo le Liga a Messi: Barcelona venció 4-2 a Valencia y no le pierde terreno al Madrid

LEE TAMBIÉN: