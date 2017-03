En YouTube puedes encontrar todo tipo de goles en distintas ligas del mundo. Gracias a este portal, no podemos perdernos grandes tantos como el de Mirray en el Paulista A3. Un gol que ni siquiera ha marcado Pelé, de acuerdo a medios brasileños. Y no es para menos, el delantero marcó desde la media cancha para la celebración de sus compañeros como del pequeño equipo Comercial, que se ha puesto en el mapa gracias a este tanto.



El partido fue realizado el sábado y fue un duelo entre Comercial contra Catanduvense. Mirray es un chico de 23 años, de las categorías inferiores del Sao Paulo, quien por una rotura cruzada de su rodilla, no pudo seguir creciendo en el Brasileirao y tuvo la oportunidad de volver al fútbol en el pequeño Comercial, en donde ha marcado dos goles en tres partidos.



De acuerdo a medios de Brasil, el '10' brasileño pasó casi una década en la cantera del Sao Paulo y en el primer equipo coincidió con estrellas como Kaká o Ganso. De hecho, la afición ‘Tricolor’ lo apodó en su momento como el ‘nuevo Kaká’, pero al igual que muchas promesas en este deporte, no todos terminan siendo los jugadores que aparecen en menos.



El gol ya se encuentra subido a YouTube, cuenta con cientos de miles de vistas y en el país de la samba ya lo postular para una nominación para el Puskas. Con las nuevas reglas del fútbol, el jugador ahora puede pegarle. Ya no se necesita un toque como hace años solía hacerse.



