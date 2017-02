En la actualidad, no debe haber un gol que no se encuentre en YouTube. Y más aún cuando ves uno que sea en la Primera División, suelen aparecer comparaciones como la que se comenta tras un golazo marcado en la Serie B de Italia. ¿El tanto? El de Francisco Nicastro el triunfo del Perugia, equipo en donde alguna vez jugó el japonés Nakata, ante el Ternana.



La jugada fue así. Llega un centro desde la banda derecha y Nicastro con una espectacular volea de taco – con media vuelta incluida – deja sin reacción al arquero para un golazo que ha sido comparado con los que hacía Ibrahimovic con la camiseta del PSG.



El gol – también publicado en YouTube – es candidato para ser el mejor de la semana pasada. No es para menos. Ante la presión de la defensa y con pocas posibilidades para marcar, el italiano sacó una jugada de repertorio para lucirse en el fútbol italiano.



Francesco Nicastro tiene 25 años, juega de delantero y lleva seis goles marcados en la presente temporada con el Perugia. En la pasada temporada, el atacante fue compañero de equipo de Gianluca Lapadula en el Pescara, también de la Serie B.



Un seguro en la defensa: Cristian Ramos fue un cerrojo en el triunfo de Emelec sobre LDU

LEE TAMBIÉN: