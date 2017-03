Los goles son amores. Los hay feos y también existen los que son dignos de un aplausos y hasta para pararte de la grada para aplaudir o gritarlo. El golazo de taco marcado por el húngaro Laszlo Bartha podría calificarse de la última forma. No es para menos. La definición es exquisita y cada vez aparecen más reproducciones en YouTube. Bartha definitivamente marcó el mejor gol de su carrera y se ha hecho conocido en el mundo al menos por unos días.



Minuto 84 del partido. Tiro de esquina a favor del Paksi Se. La pelota se pone en movimiento, el balón llega al primer palo, pero no se encuentra bien direccionado, puesto no se dirige a ninguna cabeza de un compañero. Sin embargo, Bartha tiene un as bajo la manga o bajo el taco podría decirse en este caso. El delantero aprovecha donde se encuentra el balón para hacer un taco, el cual se cuela en el arco del golero del Debrecen. Golazo.



Paksi Se derrotó (3-1) al Debrecen por una nueva fecha de la liga húngara y el partido completo puede verse en los resúmenes que se encuentran en YouTube. En cuanto a sus aspiraciones para el título, la de ambos se encuentra lejos. Paksi se encuentra en el quinto lugar de la tabla de posiciones, mientras que Debrecen trata de salir del descenso.



Bartha tiene 30 años, promedia entre cinco a ocho goles por temporada y este sin duda alguna fue el mejor que marcó en su etapa como futbolista. Celébralo, crack. Te sugerimos seguir más videos que hemos visto de YouTube.



