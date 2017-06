El argentino Lionel Messi rubricó en el Santiago Bernabéu su enésima actuación decisiva en España desde que Carlos Rexach lo amarrase en 2000 con un contrato en una servilleta cuando apenas tenía doce años y de que se acuñase en los vestuarios la expresión de 'sí, pero juega Messi'. Ahora se ha publicado su gol del triunfo en un video publicado en YouTube visto desde un dron.



Todos los escalafones habidos y por haber han sido testigos de los estragos del genio de Rosario, quien ha destrozado tácticas, desmoralizado a equipos enteros, roto todos los pronósticos y decidido, como este domingo, cuando puso al rojo vivo la Liga al rematar al Real Madrid en el minuto 92 en su gol 500 con el Barcelona.



Todo el elenco de entrenadores de España, de alevines, cadetes y juveniles, puede dar fe de cómo equipos rutilantes y espectaculares se han doblegado ante este jugador desde que a los trece años dejó Newell's Old Boys y su Rosario natal para probar suerte en Europa y fue otro símbolo blaugrana, 'Charly' Rexach, quien lo ató. Todos los videos de él los pueden encontrar en YouTube.



'Sí, vale, pero juega Messi', ha sido una constante en todos los partidos que ha jugado este genio que, será más o menos vistoso, aparecerá más o estará ausente en apariencia, pero que desde que su puso la camiseta blaugrana ha hecho historia al lograr 343 goles en Liga, 94 en Liga de Campeones, 43 en Copa del Rey, 12 de Supercopa de España, 5 en el Mundial de clubes y 3 en la Supercopa de Europa.



El debate sigue y seguirá instalado en los cenáculos del fútbol y siempre habrá quien mantenga que si es mejor o peor que Pelé o Cruyff o sus compatriotas Alfredo Di Stéfano o Diego Armando Maradona, que si uno ha ganado un Mundial y él no, que si le falta tal o cual virtud, que si uno es más o menos elegante.



Lo cierto es que Lionel Messi parece ajeno a tales diatribas y va a lo suyo, como si el entorno no tuviera nada que ver con él y lo suyo con el balón y el gol se tratara de un monólogo en el que, en muchos partidos, los demás jugadores, y el equipo arbitral con cámaras incluidas, ejercieran de espectadores.



Lionel Messi le ha marcado 23 goles oficiales al Real Madrid. (AFP / RAC1)