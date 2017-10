Lo que vemos gracias al Internet y a plataformas como YouTube. Cuando no llegan canales de cable a televisoras para toda Sudamérica, aparecen canales o videos subidos a plataforma que sorprenden a los fanáticos del deporte. En este caso, fue el ex arquero Gastón Sessa, quien aún no había cambia su conducta como lo hacía en los campos de juego. El ex jugador de Vélez casi se va a los golpes con el periodista albiceleste Santiago Raimundi.



El ex arquero del Lobo fue invitado a un programa deportivo de la TV de La Plata y se encontró con el vehemente narrador que suele insultar a propios y extraño. "te voy a cagar a trompadas", le dijo el ex futbolista. Tuvieron que mandar un corte de emergencia, mientras la discusión seguía como ha podido verse en las imágenes que fueron subidas a YouTube.



La tensa situación se desató durante un programa de Somos Deporte de La Plata. Había una cuenta pendiente desde hace tiempo: un comentario de Raimundi le había quedado grabado al Gato. Y en el vivo, el exarquero no se la dejó pasar. "Todo lo que dijiste de mí, ahora me lo tenés que decir personalmente. Yo te voy a cagar a trompadas a vos", continuó Sessa, que agregó: "Si sabía que vos venías, yo no lo hacía".



El relator no se quedó ahí y le respondió inmediato: "Yo no entiendo cómo podés hablar de Gimnasia". Ahí el exfutbolista se levantó de su silla y el clima se puso aún más caliente, por lo que debieron ir a un corte como puede verse en YouTube.



