La selección de Ecuador comenzó este lunes su andadura en el Mundial Sub 20 de Corea cediendo un empate 'in extremis' ante su homóloga de Estados Unidos (3-3), en partido de la llave F disputado en Incheon. Uno de los goles fue un regalo del hijo de Klinsmann, quien como probablemente como se puede ver en YouTube, cometió uno de los ‘bloopers’ del certamen.



La vigente subcampeona del Sudamericano de la categoría comenzó de forma meteórica y a los siete minutos ya comandaba por 2-0, con goles de Herlin Lino (5), a puerta vacía, y del centrocampista del Atalanta italiano Bryan Cabezas (7), precisamente el error de Klinsmann.



Sin embargo, Estados Unidos quiso hacer valer sus galones de Campeón de la CONCACAF de la categoría, y tiró de orgullo para establecer la igualada con sendos tantos del jovencísimo delantero de 17 años Joshua Sargent (36, 54).



La 'Tricolor' no acusó el golpe y se lanzó de nuevo al ataque, logrando de nuevo Cabezas ventaja en el marcador al aprovechar un error en la salida del balón del arquero Jonathan Klinsmann (64).



Luca de la Torre aprovechó en el minuto 90+4 un rechace para dar el mazazo definitivo a la 'Tri'.



Los hombres de José Rodríguez se sitúan con una unidad, al igual que Estados Unidos, a la espera del choque que disputan este lunes Arabia Saudí y Senegal



¿Ancelotti o Bocelli?: el técnico italiano se animó a cantar en la fiesta del Bayern Munich [VIDEO]