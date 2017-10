Es la historia que había dado vuelta al mundo. La ‘Fula’, como se le conoce en Panamá, entró al campo de juego cuando Costa Rica presionaba a los panameños para lograr el empate por un pase para el Mundial de Rusia. Fue en ese momento que la abuela cruzó todo el terreno de juego, fingió un desmayo e intentó convencer a la policía que no la saquen. El video se encuentra en YouTube en donde puede apreciarse todo lo que hizo la ‘Fula’.



"No me dio nada, es que la Policía me iba a sacar e hice que me desmayaba de nuevo. Cuando vino me dijo: 'Tía, ¿qué te pasa?' y le contesté: ¡Vas para el Mundial carajo, no me pares de aquí!", comentó sobre su diálogo con las fuerzas de seguridad y algunos futbolistas suplentes entre risas. Un hecho que seguramente no gusta a otras selecciones en la Concacaf.



"Por emoción me tiré a la cancha para evitar que Costa Rica metiera otro gol. No lo iba a permitir. No pretendía salir hasta que terminara el partido", aseguró la Fula al medio Panamá América. Ahora su historia es conocida en el todo el mundo del fútbol.

Por otro lado, el exseleccionador panameño Julio Dely Valdés manifestó este miércoles que Panamá aprendió de errores pasados para lograr su clasificación a Rusia-2018, el primer Mundial para el equipo canalero.



"Todos aquellos que han logrado el éxito saben que han sufrido antes alguna decepción, el fracaso o simplemente han tenido algún tropiezo", dijo Dely Valdes a la AFP.



"(Nosotros) lo hemos tenido en eliminatorias pasadas, seguro que esto ha servido para aprender y poder disfrutar de lo que hoy hemos alcanzado", añadió el exinternacional panameño.



Con Dely Valdés Panamá estuvo a punto de clasificar en 2013 para el repechaje rumbo a Brasil-2014.



