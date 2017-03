Con 34 años de edad, cada regate cuesta más que hace diez años. Kaká siempre ha tenido un fútbol vertiginoso, muy vertical y con mucha soltura y simpleza, muy a diferencia de Ronaldinho, el volante brasileño siempre ha burlado a sus rivales. Sin embargo, todo no siempre es así y el jugador de Orlando City sufrió una lesión que tuvo que sacarlo del partido en una acción en donde chocó al final con Alexander Callens. Todo puede verse en YouTube.



► Gajes del oficio: árbitro aprovechó para saludar a una modelo antes de un partido por la Ligue 1



En el minuto 11 del partido, Kaká toma el balón por la izquierda del campo de juego, avanza y los rivales empiezan a centrarlo. En ese momento, y cuando aparecía que el brasileño pudiera superarlos con facilidad. Sin embargo, cómo puede verse en imágenes, Kaká siente un tirón en su muslo izquierdo, por lo que cae al campo de juego frente a Alexander Callens, quien trata de tocarlo lo menos posible para que el árbitro no piense que es penal.



A los pocos minutos de esa acción, Kaká pide el cambio y fue reemplazo por el jamaiquino Giles Barnes, un jugador que obviamente no tiene la misma calidad del volante. Pese a ello, Barnes aprovechó sus minutos de juego – puede verse en YouTube – y asistió a Cyle Larin para que marcara el único gol del partido entre ambos equipos.



New York City de Alexander Callens inició con el pie izquierda en la MLS. Solo queda para el recuerdo esta jugada de Kaká en donde tuve un cruce con nuestro defensor peruano.



Estas fueron las mejores acciones de Cueva en partido del Sao Paulo. (YouTube)

LEE TAMBIÉN: