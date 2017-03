Se trata de un tema de conversación tras la clasificación del Barcelona a los cuartos de final de la Champions League. Lionel Messi no jugó su mejor partido, todo lo contrario, lo hizo de forma irregular y las críticas no han cesado para quien no pateó el quinto penal y sí lo Neymar, enchufado en los últimos minutos y héroe de la clasificación azulgrana. Sin embargo, este video corre en las redes sociales, entre las que se encuentra YouTube.



Tras el último gol de los catalanes en donde marca Sergi Roberto, muchos analistas como fanáticos se detuvieron a observar la celebración de Lionel Messi. El delantero del Barcelona no celebró con su compañero de juego, sino cruzó el arco y se dio abrazos con todos los hinchas, además de un seguridad que fue a cogerlo en medio de la efusividad.



En el triunfo puede verse a un Messi extasiado como puede verse en otros videos de YouTube. El delantero azulgrana, más no acompaña a todo su equipo en un hecho que genera controversia. Como mencionaron en Argentina, cuando Leo marcó su primer gol con los catalanes, Ronaldinho fue arroparlo siendo la máxima figura en ese entonces. Ahora, con el jugador de menos nivel del plantel, Messi no hizo lo mismo.



Personalidades distintas, acciones distintas. Barcelona se encuentra en cuartos de final. Toda Cataluña celebra, mientras París arde. Ahora el tópico se ha ido con Messi, quien tuvo problemas para salir del Camp Nou tras la victoria culé. Todo quedará en la anécdota.



