Rivaldo fue de los mejores jugadores del mundo en finales de los 90 e inicios del 2000. ¿Quién no recuerda su paso por el Deportivo La Coruña y el Barcelona? Aquella chalaca al Valencia en un partido de La Liga en un Día del Padre o esos zurdazos de fuera del área que se hacían imposibles para los arqueros. Todo gol de Rivaldo era digno de subirse a YouTube, aunque en ese momento la plataforma ni existía. Por eso, quizás la tecnología sea cruel y recuerde un blooper de uno de los mejores futbolistas brasileños de la época.



En un partido entre Brasil con Italia, válido por el Mundial de Leyendas, un torneo indoor disputado en el O2 Arena, Rivaldo trató de marcar un gol de rabona, pero su disparo ni siquiera llegó al arco. Un horror para los espectadores como para los crueles detractores que no dudaron en subir la jugada a las redes sociales como otras plataformas.



La jugada, sin duda, quedó para la anécdota y será comentada en los siguientes días. Rivaldo no es de usar la derecha y por eso intentó ese lujo. La pasó mal el brasileño.



