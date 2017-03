Son las cosas que trae el fútbol y que gracias a YouTube, podemos ahora todas las acciones del mundo y no solo de las televisoras. No fue como Martín Palermo en el Villarreal de España, pero sí estuvo a punto de ser tragedia para él como su equipo, puesto se trata del goleador. Daniel Bueno se ha convertido en noticia y su video es un viral en el mundo por una celebración que pudo haberle roto la rodilla dentro del campo de juego.



En el doblete que marcó sobre el Oeste – y a propósito la victoria del equipo – el delantero brasileño intentó deslizarse sobre el campo para el furor de todos los fanáticos de Río Negro. La efusividad del jugador cambió a los pocos segundos. Bueno, de 33 años, pudo haberse roto una roto una pierna y prendido las alarmas en todo el Torneo Paulista 2.



La situación no pasó a mayores, apenas el campo tuvo un hueco y el partido prosiguió. Sin embargo, ya sabemos que Daniel Bueno debería cambiar de celebración y probablemente lo haga. Un golpe así no se olvida, esperemos que no lo haga con respecto a su cuota goleadora para el equipo de Río Claro. El atacante lleva marcados tres goles en el presente torneo.



