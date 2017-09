Es uno que no lo ves en los mejores partidos de las ligas de Europa, pero sí puedes observarlo dentro de la Copa Argentina. Sacachispas perdió ayer ante Sarmiento El cuadro que logró hace pocos meses el ascenso a la Primera B fue sensación por sus distintos disfraces a la hora de entrar a la cancha. Ayer, por ejemplo, lo hicieron vestidos de gladiadores peleando hasta ‘la muerte’ en busca de la victoria. No lo lograron, pero igual quedan jugadas para YouTube.



Una de ellas fue la del jugador Daniel Carpintero. El capitán y uno de los emblemas del equipo fue protagonista de una jugada increíble. En pleno ataque del equipo de Junín, el arquero de su equipo quedó vencido, pero él logró salvar el gol. Con el arco de espaldas, en el área chica, y ante la presión de dos rivales, salió jugando luego de unos amagues. Un genio.



Sarmiento, con un doblete de Iván Estevenaux, se clasificó esta noche para los octavos de final de la Copa Argentina al batir a Sacachispas 3-1, en un entretenido partido que se desarrolló en el Estadio Julio Humberto Grondona.



Estevenaux hizo un gol en cada tiempo y fue determinante para que los dirigidos por Fernando Quiroz pasaran de ronda y en la próxima instancia de esta competencia federal se medirán con el ganador de la llave que componen Atlético Tucumán e Independiente.



A seis minutos del desenlace, Sacachispas, a puro entusiasmo, descontó por intermedio de Marcos Doracio, quien se tiró a los pies en su intento por presionar y le quitó la pelota al arquero. No obstante, Cacheiro puso el gol definitivo sobre el final.



